A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA TRATTI LODI-CASALPUSTERLENGO E CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235, SS9, SP234 e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano;

-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234, SS9 via Emilia verso Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi;

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235, SS9, SP234 e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi verso Milano: Melegnano.