A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA TRATTI FIORENZUOLA -FIDENZA E FIDENZA-ALLACCIAMENTO A15
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA TRATTI FIORENZUOLA -FIDENZA E FIDENZA-ALLACCIAMENTO A15
Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A1 Milano Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 24, MARTEDI’ 25 E MERCOLEDI’ 26 AGOSTO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, mentre l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest” sarà chiusa con orario 18:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462, SS9, SS9 bis, SP12 e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 27 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 28 AGOSTO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 18:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9 ed entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, entrata in A15 alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 in direzione Bologna;
per la chiusura di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola.