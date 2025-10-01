A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE VERSO BOLOGNA DEI TRATTI LODI-CASALPUSTERLENGO E FIORENZUOLA-FIDENZA
Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235, SS9, SP234 e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;
per la chiusura dell’entrata di Lodi verso Bologna: Casalpusterlengo;
per la chiusura dell’entrata di Lodi verso Milano: Melegnano;
-dalle 23:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
Nella stessa notte, l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest” sarà chiusa con orario 21:00-6:00, mentre l’area di servizio “Arda ovest” sarà chiusa con orario 22:00-6:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462, SS9, SS9 bis verso Parma e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola verso Bologna: Fidenza;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola verso Milano: Piacenza sud.