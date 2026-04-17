A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Binasco, sulla stessa A1.

In ulteriore alternativa, proseguire verso Milano seguendo le indicazioni per Milano Piazzale Corvetto e uscire allo svincolo SS9 via Emilia/Centro Direzionale/ENI/M3.