A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano Binasco o di San Donato.