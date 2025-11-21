A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, con orario 21:00-5.00, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano/Binasco o di San Donato.