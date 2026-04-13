A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano o a Binasco; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, seguire le indicazioni per Milano Piazzale Corvetto e uscire agli svincoli SS 9 via Emilia/Poasco/Centro Direzionale ENI/M3.