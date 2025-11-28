A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano Binasco o a San Donato.