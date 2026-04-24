A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Melegnano/Binasco, sulla stessa A1, o proseguire in direzione di Milano, seguire le indicazioni per Milano Piazzale Corvetto e uscire allo svincolo SS9 via Emilia/Poasco/Centro Direzionale ENI/M3.