A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VALDICHIANA

Roma, 19 settembre 2225 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.