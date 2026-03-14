A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PARMA
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 marzo;
-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+40,0 o proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Fidenza, al km 90+400.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire alla stazione di Parma ovest.