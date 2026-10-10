A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PARMA E TRATTI ALLACCIAMENTO A15-PARMA E ALLACCIAMENTO A15-FIDENZA

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canosa Campegine.

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest, oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fidenza:

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna.

Contestualmente saranno chiusi i Rami che dalla A15 e da Sissa Tre Casali immettono sulla A1 verso Bologna.

Di conseguenza, chi proviene da Milano verrà dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia e uscire a Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma e SP343R in direzione Mantova e rientrare in A1 a Parma, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Fidenza, verso Milano.

Contestualmente saranno chiusi i rami che dalla A15 e da Sissa Tre Casali immettono sulla A1 verso Milano.

Di conseguenza, chi proviene da Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla A15 verso La Spezia, dove potrà uscire a Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Milano, SS9 bis verso la A1, SP12 e rientrare in A1 verso Milano alla stazione di Fidenza;

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.