A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PARMA E AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO EST
Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 d giovedì 26 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, km 90+400 della stessa A1; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
-sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.