A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI INCISA REGGELLO

Roma, 25 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 aprile, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze e da Roma, rispettivamente per lavori di manutenzione cavalcavia, situato al km 319+800 e manutenzione delle essenze arboree.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Firenze: Firenze sud, al km 300+900;

per chi proviene da Roma: Valdarno, al km 335+800;

-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 aprile, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze, per lavori di manutenzione cavalcavia, situato al km 319+800.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud, al km 300+900.