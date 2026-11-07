A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze;
-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa alle suddette chiusure, si consiglia di uscire alla stazione di Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.