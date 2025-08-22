A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREE DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA EST E VINGONE EST

Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.

In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.

Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.

Sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Vingone est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 18:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto;

-dalle 18:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 agosto;

-dalle 18:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 agosto;

-dalle 18:00 di giovedì 28 luglio alle 6:00 di venerdì 29 agosto.