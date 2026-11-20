A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.