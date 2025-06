A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 12 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento impianti della galleria “Brancolano”, nelle cinque notti di domenica 15, lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Firenze sud o potranno utilizzare l’area di parcheggio “Villa Costanza”, per riprendere la A1 verso Roma e uscire a Firenze Impruneta.

I veicoli pesanti dovranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci.