A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 90+400.
Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto Terre di Canossa Campegine- Parma, verso Milano, per lavori di pavimentazione, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, per chi proviene da Bologna.