A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, al km 409+900;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.
Si precisa che, all’interno della suddetta area di servizio, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 lunedì 20, martedì 21 e di mercoledì 22 ottobre, fino alla riapertura della stessa.