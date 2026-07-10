A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano Terme;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.