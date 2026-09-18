A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 22:00-5:00;

-dalle 22:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.