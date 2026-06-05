A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti in fibra ottica e attività di ispezione e manutenzione viadotto, nelle quattro di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.