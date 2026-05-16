A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotti “su fosso Sacco” e “SS Casilina”, nelle tre notti di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.