A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
Roma, 13 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.