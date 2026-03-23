A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta sud e seguire le indicazioni per viale Carlo III di Borbone, in direzione Reggia di Caserta.