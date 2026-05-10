A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CAPUA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CAPUA
Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Capua, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Santa Maria Capua Vetere;
-dalle 21:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Caianello.