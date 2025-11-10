A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Firenze e da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

-per chi proviene da Firenze: Firenze nord, al km 279+900;

-per chi proviene da Bologna: Barberino di Mugello, al km 261+500.