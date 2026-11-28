A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire sulla Complanare di Piacenza (R49) alla stazione di Piacenza sud;
i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per la quale non è possibile uscire a Piacenza sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.