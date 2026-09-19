A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, con orario 21:00-5:00;

-nelle tre notti di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo, oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per la quale non è possibile l’uscita a Piacenza sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.