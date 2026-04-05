A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile;
-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casalpusterlengo.