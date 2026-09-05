A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO E AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO E AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST
Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, nelle due notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione degli impianti.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo, oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, invece, dovranno uscire anticipatamente a Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per la quale non è possibile uscire a Piacenza sud;
-sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.