A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative ai lavori di riqualifica degli impianti, nelle tre notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo, oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49);
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49), in considerazione della limitazione in peso sul ponte “su fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.