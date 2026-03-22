A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI ATTIGLIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI ATTIGLIANO
Roma, 22 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Attigliano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Orte;
-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto.
Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.