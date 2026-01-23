A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA LODI E CASALPUSTERLENGO E IMMISSIONE R49 COMPLANARE DI PIACENZA
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 GENNAIO
-sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire a Casalpusterlengo o a Melegnano/Binasco.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 GENNAIO
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
Da Milano verso Piacenza sud:
per i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano e percorrere la SS 9 via Emilia in direzione Piacenza.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire a Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione verso Milano e uscire a Piacenza sud;
per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano. Pertanto, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per uscire poi a Piacenza sud.
Da Milano verso A21/Torino e A21/Brescia:
per i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza, la SS10 in direzione Castel San Giovanni ed entrare in A21 in direzione Torino a Piacenza ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire a Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione verso Milano e immettersi in A21 verso Torino o Brescia;
per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano. Pertanto, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione verso Milano e immettersi in A21 verso Torino o Brescia.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 GENNAIO
-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Lodi o a Basso Lodigiano.