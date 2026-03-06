A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA LODI, CASALPUSTERLENGO, FIDENZA E FIORENZUOLA E AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA LODI, CASALPUSTERLENGO, FIDENZA E FIORENZUOLA E AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 MARZO
–sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano e uscire agli svincoli di Melegnano/Binasco.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Lodi.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire alla stazione di Basso Lodigiano;
-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola. In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire alla stazione di Parma, oppure immettersi sulla A15 Parma La Spezia e uscire a Parma ovest.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 5:00 DI SABATO 14 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire alla stazione di Fidenza.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e l’allacciamento A1, verso Fiorenzuola, sulla Diramazione di Fiorenzuola, di competenza Autovie Venete.
In alternativa, chi da Brescia è diretto verso Fiorenzuola/Bologna, dovrà proseguire sulla A21 verso Piacenza ed immettersi in A1 in direzione Bologna;
-sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Fiorenzuola, verso Bologna.