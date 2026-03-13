A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VALDICHIANA-MONTE SAN SAVINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza Anas, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto Valdichiana-Monte San Savino, verso Firenze.

L’area di servizio “Lucignano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna/Milano” e rientrare a Monte San Savino;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare sulla A1 a Firenze Impruneta;

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto Monte San Savino-Valdichiana, verso Roma.

L’area di servizio “Lucignano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monte San Savino, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.