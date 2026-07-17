A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VALDARNO-AREZZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto Valdarno-Arezzo, verso Roma. Si precisa che le aree di parcheggio “Romita ovest”, “Laterina ovest” e “Crocina ovest”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse dalle 17:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana, verso Roma;

-per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 ad Arezzo.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto Arezzo-Valdarno, verso Firenze. Si precisa che le aree di parcheggio “Civitella est” e “Romita est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse dalle 17:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta, verso Firenze/Bologna;

per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “percorso alternativo” e rientrare in A1 a Valdarno.