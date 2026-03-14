A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA E USCITA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA E USCITA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 marzo.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma.