A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA E STAZIONE TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA E STAZIONE TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 11 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 12 MAGGIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.
L’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 12 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.
L’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia;
-sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Reggio Emilia.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 13 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 14 MAGGIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.
L’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia;
-sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Parma;
in uscita per chi proviene da Bologna: Reggio Emilia.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 15 ALLE 6:00 DI SABATO 16 MAGGIO
-sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Parma.