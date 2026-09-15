A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre e dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre.

L’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, nella prima notte sarà chiusa con orario 19:00-5:00 e nella seconda notte sarà chiusa con orario 20:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine, verso Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.