A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 E STAZIONE DI REGGIO EMILIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 E STAZIONE DI REGGIO EMILIA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’allacciamento con la A22 del Brennero, direzione Verona/Brennero. L’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;
verso la A22: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano;
-sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione della stazione.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord sulla stessa A1 o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’allacciamento con la A22 del Brennero, direzione Verona/Brennero. L’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-6:00.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;
verso la A22: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.