A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RAMO D-CASORIA VERSO ROMA. SP1: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla SP1, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra il Ramo D (allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno /A1) e Casoria, verso Roma, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Masseria est”.

In alternativa, chi proviene da Napoli ed è diretto verso Roma, verrà deviato obbligatoriamente sul Ramo D in direzione Tangenziale, dove potrà uscire a Capodichino Aeroporto e rientrare in direzione A1 Roma e, in base alla propria destinazione, eventualmente immettersi in A16 Napoli-Canosa;

-sarà chiuso, per chi percorre la SP1 e proviene dalla SS7 Appia e da Casoria, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa uscire allo svincolo di Acerra Afragola.