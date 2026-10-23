A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PIACENZA SUD-FIORENZUOLA E BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO, STAZIONI DI PIACENZA SUD E BASSO LODIGIANO E AREE DI SERVIZIO ARDA OVEST E SOMAGLIA EST

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.

La stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e Brescia.

L’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la Tangenziale sud di Piacenza, la SS9 via Emilia verso Fiorenzuola, la SP462 R in direzione Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Bologna: entrare alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Milano: entrare alla stazione di Basso Lodigiano o di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 27 E MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.

La stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e Brescia.

L’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la Tangenziale sud di Piacenza, la SS9 via Emilia verso Fiorenzuola, la SP462 R in direzione Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Bologna: entrare alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Milano, in considerazione delle contestuali chiusure, di seguito indicate, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, del tratto Basso Lodigiano-Casalpusterlengo, verso Milano, con chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano in entrata in entrambe le direzioni, si dovrà entrare a Casalpusterlengo o a Fiorenzuola, sulla stessa A1, o alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

La stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Casalpusterlengo, SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia o Fiorenzuola, sulla stessa A1.

Si ricorda la contestuale chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, in A1, in entrambe le direzioni, sopra indicata.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 6:00 DI SABATO 31 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

La stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Casalpusterlengo, SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, o Piacenza sud, sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.