A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ORTE-ORVIETO VERSO FIRENZE

Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire di rimodulare il cantiere posto in atto per lavori di consolidamento della scarpata, nelle due notti di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto, verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Orte e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Firenze; inoltre, l’uscita di Attigliano non sarà raggiungibile per chi proviene da Roma.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Giove est” e “Tevere est”, situate nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle ore 18:00 di mercoledì 20 e di giovedì 21 maggio, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 verso Viterbo, la SS2 Cassia in direzione Montefiascone, la SS71 verso Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 verso Terni, la Superstrada E45 in direzione Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.