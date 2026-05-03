A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO NAPOLI CENTRO DIREZIONALE-CASORIA VERSO ROMA

Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Napoli Centro Direzionale e Casoria, verso Roma.

Di conseguenza, l’area di servizio “Masseria est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, chi proviene da Napoli o da Salerno/A3 Napoli-Pompei-Salerno ed è diretto verso Roma, dovrà uscire allo svincolo di Napoli Centro Direzionale, immettersi sulla SS162 Dir verso Volla/Casoria e rientrare in A1 allo svincolo di Casoria.