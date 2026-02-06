A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO E USCITA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte che sovrappassa la SS9 via Emilia, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso Modena sud e Modena nord, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello, fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;
-sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Reggio Emilia, al km137+100 della stessa A1, o uscire a Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.