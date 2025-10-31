A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiuso il tratto Modena nord-Modena sud, verso Bologna.

Si precisa che contestualmente sarà chiusa anche l’uscita della stazione di Modena sud, per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud;

per la chiusura dell’uscita della stazione di Modena sud, per chi proviene da Bologna: Valsamoggia al km 184+800 o Modena nord al km 157+600;

-dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, per lavori di rifacimento della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto Modena sud-Modena nord, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Modena sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

per la chiusura dell’entrata di Modena sud, verso Milano: Modena nord;

per la chiusura dell’entrata di Modena sud, verso Bologna: Valsamoggia.