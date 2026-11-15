A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MODENA NORD-ALLACCIAMENTO A22 VERSO MILANO E STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Milano.

Di conseguenza, per chi proviene da Bologna, non sarà raggiungibile il Ramo di allacciamento con la A22 del Brennero.

Si precisa che la stazione di Modena nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Secchia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9, SSP413, SP13, via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano;

per la chiusura dell’entrata di Modena nord, verso Milano: Campogalliano sulla A22 o Reggio Emilia sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Modena nord, verso Bologna: Modena sud;

-sarà chiusa l’uscita della stazione di Modena nord, per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Campogalliano sulla A22 o a Reggio Emilia sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.