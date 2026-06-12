A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MELEGNANO-SAN DONATO MILANESE VERSO MILANO

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese, verso Milano.

Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00, sarranno chiusi in entrata verso Milano, la stazione di Melegnano e lo svincolo di San Giuliano Milanese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Melegnano, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare a San Donato Milanese;

per la chiusura delle entrate di Melegnano e San Giuliano Milanese: San Donato Milanese.